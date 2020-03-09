Кишинёв, , 09:51 — REGNUM У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Речь идет о гражданах, недавно вернувшихся из Италии. Образцы для проведения анализов у них были собраны.

В министерстве также напомнили людям, которые вернулись в республику из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом или которые контактировали с людьми заболевшими вирусом COVID-19, но при этом не имеют симптомов респираторных заболеваний, о необходимости самоизоляции в домашних условиях сроком на две недели.

Также гражданам, которые прибыли из стран, где зафиксированы вспышки заболевания новым коронавирсуом, порекомендовали находится на учете у семейного врача.

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Как сообщало ИА REGNUM, на борту самолета, которым в Молдавию прибыла заболевшая вирусом COVID-19 гражданка, находились также граждане Украины. В зоне высокого риска заражения вирусом COVID-19 оказались 45 пассажиров рейса.