Кишинёв, , 15:41 — REGNUM На борту самолета прилетевшего из Италии в Молдавию, на котором летела гражданка Молдавии, больная новым коронавирусом, находились также граждане Украины, сообщает 8 марта Newsmaker со ссылкой на заявление министра здравоохранения Молдавии Виорики Думбрэвяну.

Министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну сообщила, что власти Молдавии предпринимают все для того, чтоб не допустить распространения коронавируса. Представители властей Молдавии связались с 45 пассажирами рейса, которым прибыла женщина, которые находятся в зоне высокого риска заражения COVID-19.

Пассажиров проинформировали о необходимости 14-дневного карантина в домашних условиях. Среди пассажиров есть и граждане Украины.

Выезд данных лиц из Молдавии ограничат на 14 дней в связи оранжевым кодом опасности из-за распространения коронавируса, о чем сообщил глава инспектората пограничной полиции Корнелиу Гроза.

Читайте также: Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Молдавии

Как сообщало ИА REGNUM, 48-летнюю гражданку Молдавии, прилетевшую из Италии в срочном порядке госпитализировали в больницу столицы Молдавии с повышенной температурой тела, кашлем и острой дыхательной недостаточностью. У женщины диагностирован новый коронавирус.