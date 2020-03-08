Каир, , 23:07 — REGNUM Гражданин Германии, ранее заразившийся коронавирусом COVID-19, скончался в Египте. Об этом в воскресенье, 8 марта, информирует Deutsche Welle со ссылкой на данные министерства здравоохранения и народонаселения страны.

По данным журналистов, речь идет о 60-летнем мужчине, который несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. Тест на коронавирус у мужчины, который 6 марта был помещен в местную больницу с лихорадкой, показал положительный результат.

Отмечается, что в Египте на данный момент заражение коронавирусом подтверждено у 48 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта в сводке научно-исследовательского института имени Роберта Коха в Берлине было сказано, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 847 человек в Германии.

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