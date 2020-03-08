Берлин, , 13:18 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 847 человек в Германии. Об этом 8 марта сказано в сводке научно-исследовательского института имени Роберта Коха в Берлине.

За последние сутки в Германии было выявлено 163 случая заболевания коронавирусом. Самое большое число заболевших зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, на втором месте по количеству заболевших находится Баден-Вюртемберг.

Единственной федеральной землёй, где не выявлено заболевших новым коронавирусом, остаётся на сегодняшний день Саксония-Анхальт.

Власти Германии готовятся к принятию чрезвычайных мер по защите экономики страны в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене мероприятий ООН по климату, которые должны были состояться в Бонне.

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