Кишинёв, , 23:51 — REGNUM У 48-летней женщины, прилетевшей из Италии в Молдавию, выявлен коронавирус. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдавии.

В сообщении отмечается, что женщину, у которой была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность, экстренно госпитализировали в Кишиневе.

«Пациентка… получает соответствующее лечение, — говорится в сообщении. — Она (женщина) страдает несколькими хроническими заболеваниями».

Таким образом, в Молдавии выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта в Молдавии поместили в карантин депутата парламента от партии «Действие и солидарность» Галину Сажину после возвращения из Италии.

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