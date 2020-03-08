Алма-Ата, Казахстан, , 14:33 — REGNUM Марш в защиту прав женщин прошел Алма-Ате, сообщает 8 марта Tengrinews.kz.

Участницы шествия собрались утром 8 марта у ЦУМа, который находится на улице Жибек Жолы. В шествии, которое проходило по улице Жибек Жолы в сторону Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, приняли участие более сотни женщин.

Многие участницы марша были одеты в черную одежду, назвав свое шествие похоронным и посвятив его жертвам бытового насилия. У женщин в руках были плакаты с надписями «Выбирай себя», «Девочки не вещь», «Женщины не рабыни!». В ходе шествия участницы марша произнесли лозунги «Мое тело — мое дело», «За свободу женщин», «Выбирай себя».

Соосновательница казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Гульзада Сержан заявила, что подобный марш прошел и в 2017 году, но тогда он продлился пять минут. В нынешнем году по ее словам, шесть или семь раз было подано заявление о намерении провести данное шествие. Однако разрешение на его проведение так и не было дано.

«Во всем мире 8 марта женщины устраивают шествия, и мы ничем не хуже. У нас тоже должно быть такое право», — заявила Гульзада Сержан.

Возле Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая участницы акции сожгли венок в паять о погибших женщинах.

Одна из организаторов марша Лейла Махмудова заявила о требовании принять закон о сексуальных домогательствах, «криминализировать домашнее насилие». «Каждая женщина имеет право на безопасность и защиту. Каждая женщина важна», — подчеркнула Махмудова.

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ИА REGNUM напоминает, ранее в столице Казахстана и Алма-Ате были задержаны более пятидесяти участников несогласованных митингов.