Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Более 50 человек задержали сотрудники полиции во время незаконных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом 25 февраля заявил журналистам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев после заседания правительства.

По его словам, полиция задержала 53 человека, но после профилактических бесед были отпущены 43 человека. Десять нарушителей были привлечены к административной ответственности, добавил министр.

Напомним, 22 февраля в нескольких городах Казахстана прошли несанкционированные митинги. Организатором акции стало запрещенное в республике движение «Демократический выбор Казахстана». Участники митинга требовали освобождения оппозиционера, арестованного накануне за призывы к участию в несанкционированном митинге.