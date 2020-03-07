Асунсьон, , 21:05 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Парагвае. Об этом 7 марта сообщил министр здравоохранения страны Хулио Массолени на странице в соцсети Twitter.

«Центральная лаборатория подтвердила первый случай заражения коронавирусом в Парагвае», — написал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Коста-Рике также был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.

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