Сан-Хосе, , 00:30 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Коста-Рике, заявил президент страны Карлос Альварадо на своей странице в Twitter.

«Коста-Рика подтверждает первый случай заболевания COVID-19», — заявил он.

По словам Альварадо, страна еще с января разрабатывала меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом подробностей о пациенте пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Колумбии был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Также в Латинской Америке COVID-19 был выявлен в Бразилии, Эквадоре, Перу, Чили и Аргентине.

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