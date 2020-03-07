Минск, , 09:56 — REGNUM О правовой оценке и ответственности за нарушение врачебной тайны представителями средств массовой информации и блогеров интернет-ресурсов в связи с новым коронавирусом заявили в совместном обращении к представителям СМИ и блогерам, которое было опубликовано 6 марта пресс-службами Министерства здравоохранения, а также Министерства информации Белоруссии.

В пресс-службах министерств отметили, что на сегодняшний день сложилась ситуация, согласно которой люди, находящиеся в медицинских учреждениях, ранее контактировавшие с больными COVID-19 или вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией относительно COVID-19, из-за опасений публичной огласки утаивают важную информацию и избегают своевременного обращения к медработникам дабы не попасть в поле зрения средств массовой информации и не быть «героями» постов в социальных сетях. Также эти люди, по сообщению пресс-служб белорусских министерств, опасаются негативного отношения к себе от соседей, друзей, знакомых и работодателей. В пресс-службах министерств связали данную ситуацию с активными поисками журналистами и блогерами данных «героев».

В белорусских министерствах подчеркнули, что медицинские учреждения, в отличие от СМИ и блогеров, гарантируют людям хранение врачебной тайны, в то время, как отдельные представители сфер массовой информации вторгаются в личную жизнь граждан, совершают попытки распространения персональных данных и информации о состоянии их здоровья.

Министерства информации и здравоохранения предупредили о том, что любая попытка нарушения врачебной тайны в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, также, как и распространение персональных данных будет оценено с правовой точки зрения и виновные в этом понесут ответственность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии подтвердили заражение новым коронавирусом у шестерых человек в Минске и Витебске. Вместе с тем, в республике не будут закрывать границы в связи с угрозой вируса COVID-19.

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