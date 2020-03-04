Минск, , 11:53 — REGNUM Белорусские медики подтвердили заражение коронавирусом у шести человек. Об этом сообщил 4 марта министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, передаёт БелТА.

Он уточнил, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Утром ни у кого из них не было температуры, врачи наблюдают за их состоянием.

Первые два случая были выявлены в ходе обследования лиц, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Остальные заразившиеся — это люди, с которыми контактировали первые больные. Заболевание выявлено в Минске и Витебске.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2 марта в Белоруссии насчитывалось трое носителей китайского коронавируса.

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