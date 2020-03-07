Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Пассажиры заблокированного у Калифорнии круизного лайнера Grand Princess узнали о выявленных на борту заражённых коронавирусом из новостей, после брифинга вице-президента США Майкла Пенса в Белом доме. Об этом 6 марта сообщает телекомпания CNN.

«Вы, возможно, услышали об этом в новостях. Мы приносим извинения, но нам не сообщили заранее о предстоящем заявлении правительства США», — процитировала телекомпания извинения капитана по судовому громкоговорителю.

Капитан подчеркнул, что предпочёл бы первым сообщить пассажирам о заражённых коронавирусом на борту и обещал сообщить результаты анализов конкретным лицам так скоро, насколько это станет возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стали известны результаты анализов, взятых у 46 человек из 3533 находившихся на борту Grand Princess (2422 пассажиров и 1111 членов экипажа). Тест на коронавирус дал положительный результат у 21 человека — 19 членов экипажа и двух пассажиров. Отрицательный результат был получен у 24 человек и один тест показал неопределённые результаты.

О результатах анализов вице-президент США Майкл Пенс сообщил 6 марта на брифинге в Белом доме.

Читайте также: В Калифорнии из-за коронавируса заблокировали лайнер с 2,5 тыс. пассажиров

Читайте ранее в этом сюжете: На лайнере Grand Princess коронавирус выявлен у 21 человека