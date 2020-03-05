Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Круизное пассажирское судно Grand Princess заблокировано на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений заражения его пассажиров коронавирусом COVID-19, сообщает 5 марта CBS News.

Поводом для подозрений стала смерть от коронавируса 71-летнего мужчины, совершившего с 11 по 21 февраля поездку из Сан-Франциско в Мексику на борту Grand Princess. Санитарные службы намерены проверить экипаж и пассажиров, так как они могли контактировать с умершим.

Наборы проб и сами анализы будут доставляться с берега и на берег вертолётом. Их будут исследовать в лаборатории в городе Ричмонд.

На данный момент на борту лайнера Grand Princess находятся около 2,5 тыс. пассажиров.

Как сообщало, сейчас в США выявлено 150 заражений коронавирусом пневмонии. 11 человек умерли.

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