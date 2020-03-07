Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Результаты анализов подтвердили заражение новым коронавирусом 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess, заблокированного у берегов Калифорнии. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил 6 марта на брифинге в Белом доме.

По его словам, среди тех людей на борту лайнера, кто уже был протестирован, тест на коронавирус дал положительный результат у 21 человека — 19 членов экипажа и двух пассажиров. Отрицательный результат был получен у 24 человек и один тест показал неопределённые результаты.

Напомним, 5 марта круизное судно Grand Princess было заблокировано на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений заражения людей на его борту коронавирусом. Основанием для этого стала смерть от коронавируса 71-летнего мужчины, совершившего с 11 по 21 февраля поездку из Сан-Франциско в Мексику на борту Grand Princess. Санитарные службы намерены проверить экипаж и пассажиров, так как они могли контактировать с умершим.

Тесты на коронавирус COVID-19 на круизный лайнер Grand Princess доставили военнослужащие Береговой охраны Соединенных Штатов.

В настоящее время на борту лайнера находятся около 2,5 тыс. пассажиров, в том числе четверо граждан России.

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