Донецк, 6 марта 2020, 11:25 — REGNUM В зоне разведения сил в районе населённого пункта Петровское зафиксирована активность боевиков ВСУ, сообщили 6 марта в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что в отчётах Специальной международной миссии (СММ) ОБСЕ чётко указано, что позиции защитников Донбасса обстреливаются с юго-западной части участка разведения, то есть с позиций украинских силовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 единиц боеприпасов.
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