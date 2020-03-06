Донецк, , 11:25 — REGNUM В зоне разведения сил в районе населённого пункта Петровское зафиксирована активность боевиков ВСУ, сообщили 6 марта в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«У района разведения сил и средств №3 в районе населённого пункта Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отчётах Специальной международной миссии (СММ) ОБСЕ чётко указано, что позиции защитников Донбасса обстреливаются с юго-западной части участка разведения, то есть с позиций украинских силовиков.

«Нашими наблюдателями неоднократно фиксировались следы от украинской бронетехники внутри участка разведения, которые вели от позиций оккупантов в районе населённого пункта Викторовка в укрытия внутри участка разведения», — рассказали в Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 единиц боеприпасов.

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