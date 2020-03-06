Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировали девять обстрелов со стороны ВСУ, в ходе которых было выпущено 38 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 6 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности десять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Спартак, Старомихайловка, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после того, как ВСУ обстреляли город Докучаевск, ранив двух мирных жителей.

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