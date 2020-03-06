Москва, , 10:00 — REGNUM На сегодняшний день в России в улучшении жилищных условий нуждаются 40% российских семей (26 млн домохозяйств). За последние два года этот показатель сократился на 5%, однако остаётся достаточно высоким. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

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Эксперты связывают снижение с несколькими факторами, среди которых рост объёмов ввода жилья в 2019 году, а также повышение доступности ипотеки, пишет газета «Известия». При этом отмечается, что разными видами льгот — от семейной до сельской ипотеки — может воспользоваться менее половины россиян. Главной причиной, по которой граждане (57%) не могут воспользоваться господдержкой, респонденты назвали своё несоответствие требованиям программ. 11% опрошенных указали на непривлекательные условия программ.

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Добавим, что участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в 52 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России размер дохода среднестатистической семьи для комфортного обслуживания ипотечного кредита на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей. За последние полгода этот показатель снизился на 6,6% — на 1 августа 2019 года он составлял 75,6 тыс. рублей. Главная причина улучшения показателя доступности ипотеки — снижение во II квартале 2019 года процентной ставки по ипотеке.

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