Биробиджан, , 03:49 — REGNUM В Еврейской автономной области в 2018 году количество семей, получивших жильё или улучшивших жилищные условия, в сравнении с 2017 годом снизилось в 2 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В ЕАО прокуратура хочет отобрать у сельских врачей квартиры

По данным Росстата, в 2017 году 371 семья в ЕАО смогла улучшить жилищные условия, что составляет 13,3% от числа нуждающихся, а в 2018 году только 186 семей смогли получить квартиры, что не превысило 6,3% от общего числа нуждающихся. В основном этот показатель формируется за счет мер господдержки врачей и учителей, предоставления служебного жилья сотрудникам силовых и надзорных ведомств, объёмы ввода нового жилья в области ежегодно падают.

В тоже время наблюдается рост числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2017 году таких было 2950, в 2018 году — 2988.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура оспорила приобретение правительством ЕАО квартир для двух врачей, согласившихся приехать в ЕАО и работать в местной медицине.