Прага, , 22:41 — REGNUM В Чехии впервые выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, тесты на коронавирус показали положительные результаты у двух граждан страны и одного подданного США. Об этом 1 марта сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Он отметил, что двое инфицированных чехов 1952 и 1976 годов рождения, а также гражданка Соединенных Штатов 1999 года рождения недавно вернулись из Италии, все заболевшие ранее контактировали с людьми, которым был поставлен диагноз короновирусная инфекция. Течение болезни у них протекает умеренно, заболевшие госпитализированы.

По словам Войтеха, повторные тесты на коронавирус заболевшим будут сделаны в Берлине. Ожидается, что результаты будут в понедельник вечером.

«Я хотел бы заверить наших граждан, что мы принимаем все меры для предотвращения распространения. Органы здравоохранения работают в режиме максимального ожидания», — цитирует Novinky главу чешского минздрава.

Войтех также рекомендовал гражданам Чехии воздержаться от поездок в страны и районы, где наблюдается распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Чехии заявил предостерег от поездок в регионы Италии, на территории которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной пневмонией.

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