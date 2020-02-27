Сеул, , 09:12 — REGNUM Тридцать стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам и иностранцам, побывавших на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, семнадцать стран и регионов ввели полный запрет на посещение, еще тринадцать — усилили карантинный контроль.

Известно, что Япония вслед за Сингапуром и Вьетнамом ограничила въезд лицам, побывавшим в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, где зафиксирован один из очагов эпидемии.

Власти Таджикистана ужесточили карантинные меры и помещают в карантин всех прибывающих из Южной Кореи, Китая и Японии, власти Мозамбика — помещают на двухнедельный карантин только тех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи и Японии и у кого обнаружены признаки вируса, а власти Колумбии — проводят обследование всех прибывших из выше перечисленных стран и по результатам проверки принимают решение о помещении в больницы.

Отметим, что двадцать две страны и региона, включая Нидерланды, Макао и Австрию, рекомендуют гражданам своих стран воздержаться от поездок в Южную Корею, еще пять стран, таких как Новая Зеландия, Монголия, Кувейт, Чехия и Лаос — прекращают прямое авиасообщение между странами.

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