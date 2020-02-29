Амстердам, , 20:41 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом в Нидерландах выросло до трех человек. Об этом сообщили 29 февраля в национальном институте здравоохранения и окружающей среды.

Как уточняется, заболевание подтвердилось еще у двух человек — ребенок и мужчина. Сообщается, что ранее мужчина посещал итальянскую область Ломбардия.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля на территории Нидерландов был зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

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