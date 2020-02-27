Амстердам, , 23:42 — REGNUM Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирован на территории Нидерландов. Об этом сообщили 27 февраля в национальном институте здравоохранения и окружающей среды.

Как уточняется, заболевание подтвердилось у жителя города Тилбурга, расположенного на юге страны. Сообщается, что мужчина недавно посещал итальянскую область Ломбардия.

Напомним, резкий рост заболеваемости коронавирусом произошёл сразу в нескольких областях Италии в начале недели. В последующие дни первые случаи заражения стали фиксироваться в других европейских странах.

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