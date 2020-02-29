Минск, , 10:02 — REGNUM О состоянии иранского студента, у которого в Белоруссии было диагностировано заражение новым коронавирсуом (Covid-19), сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник, передает 28 февраля Белорусское телеграфное агентство.

Министр здравоохранения отметил, что ранее студент проживал в квартире и в данный момент он госпитализирован для дальнейшего наблюдения. Температура тела у него не поднимается выше 37,4 градусов, отметил министр.

В целом, как отметил Караник, самочувствие студента удовлетворительное, как и всех, кто находится под наблюдением. В отношении студентов, которые обучались с госпитализированным, министр отметил, что проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Студенты находятся под медицинским наблюдением.

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Как сообщало ИА REGNUM, студент, у которого 27 февраля с помощью специальных лабораторных исследований был выявлен коронавирус, прибыл 22 февраля рейсом из Баку.