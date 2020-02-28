Эль-Кувейт, 28 февраля 2020, 18:56 — REGNUM Медицинские чиновники Кувейта и Бахрейна заявили об увеличении числа носителей коронавируса Covid-19, 28 февраля сообщает агентство Reuters.
В настоящий момент в Бахрейне выявлено 38 случаев заражения уханьским коронавирусом. Власти Кувейта сообщили о 45 случаях заражения.
Отметим, из всех стран Персидского залива в настоящий момент наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Иране — это 388 человек при 34 погибших от болезни.
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