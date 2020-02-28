Тегеран, , 17:43 — REGNUM Согласно отчету Министерства здравоохранения Ирана, число жертв коронавируса Covid-19 в стране достигло 34, 28 февраля сообщает агентство Tasnim.

Пресс-секретарь минздрава Ирана Киануш Джаханпур также заявил, что общее число заболевших в Иране достигло 388 человек. Большинство заболевших — в Тегеране, Куме и Гилане.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки объявил о закрытии всех школ в стране на три дня из-за эпидемии коронавируса.

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