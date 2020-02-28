Лагос, Нигерия, , 17:36 — REGNUM Гражданин Италии, у которого был диагностирован коронавирус Covid-19 медиками в Нигерии, прилетел в нигерийский Лагос из турецкого Стамбула, 28 февраля сообщает агентство Reuters.

По информации медиков Нигерии, носитель уханьского коронавируса прибыл в Нигерию 28 февраля рейсом «Турецких авиалиний», провел ночь в отеле и затем отправился в штат Огун.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля коронавирус Covid-19 проник в Нигерию — африканскую страну с 200-милионным населением.

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