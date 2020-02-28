Москва, , 10:10 — REGNUM Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19. Такое решение принято правительством РФ, распоряжение опубликовано на его официальном сайте.

Отмечено, что пропуск на территорию РФ приостановлен для тех граждан Исламской Республики Иран, которые намереваются здесь учиться или работать, а также имеют частные, туристические и транзитные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля начал действовать временный запрет Минтранса на регулярные и чартерные полеты из России в Иран. Исключение сделано для авиакомпаний «Аэрофлот» и Mahan air.

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