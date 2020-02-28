Гонконг, Китай, , 16:26 — REGNUM Домашних животных в Гонконге, чьи хозяева инфицированы уханьским коронавирусом, будут держать в карантине, пишет 28 февраля «South China Morning Post».

Отмечается, что в карантине домашнему питомцу придётся провести полмесяца. Владельцев животных просят временно передать их в Департамент сельского хозяйства «в качестве мер предосторожности».

Напомним, 28 февраля стало известно, что в Гонконге может появиться первый случай передачи COVID-19 животному от человека. Пока это не подтверждено, идёт расследование.

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