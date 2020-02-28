Гонконг, Китай, , 08:50 — REGNUM В китайском Гонконге специалисты расследуют первый случай возможной передачи коронавируса от человека животному. Об этом 28 февраля сообщили в Департаменте сельского хозяйства Гонконга.

Отмечается, что признаки наличия коронавируса выявили у собаки, у хозяина которой ранее был диагностирован COVID-19.

Собака была помещена в специальный карантинный центр для животных. Анализы показали у пса наличие коронавируса не в значительном количестве. При этом симптомов заболевания выявлено не было.

Сейчас собака находится под наблюдением специалистов. Проводятся повторные теста.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 февраля в Гонконге у 91 человека был выявлен коронавирус. В этом районе КНР вступил в силу режим обязательного 14-дневного карантина для всех, кто въезжает в Гонконг из материкового Китая.

За прошедшие сутки в Китае выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и зафиксировано еще 44 смерти от этой инфекции.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на материковой части Китая достигло 78 824, а число умерших — 2788 человек.

Читайте также: Эпидемия коронавируса: Европа в панике — все новости