Веллингтон, , 08:40 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 был обнаружен в Новой Зеландии. Об этом 28 февраля со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает газета The New Zealand Herald.

Заразившийся недавно прибыл из Ирана.

«Человек (с коронавирусом — ред.) прибыл в Окленд 26 февраля», — сообщили в минздраве Новой Зеландии.

Данную информацию подтвердил премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн. Он сообщил, что носитель коронавируса прибыл в Новую Зеландию 26 февраля на рейсе EK450 из Тегерана через Бали.

Напомним, в ночь на 28 февраля координационный центр по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.

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