Токио, , 06:25 — REGNUM Развлекательный парк Диснейленд в Токио был временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что также будет закрыт и парк водных аттракционов DisneySea. Отмечается, что пока развлекательные парки не будут работать до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указания закрыть всех школы страны из-за угрозы распространения COVID-19. Отметим, что в настоящее время в Японии насчитывается около 900 зараженных коронавирусом нового типа.

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