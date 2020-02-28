Санто-Доминго, , 07:47 — REGNUM Решение запретить сходить с корабля экипажу и пассажирам лайнера Braemar в порту «Ла Романа» приняли портовые власти Доминиканской республики в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, 27 февраля сообщается на странице ведомства в Twitter.

По данным властей страны, на борту находится восемь человек с подозрением на коронавирус. Решение было принято после проверки минздрава республики, комиссия которого поднималась на борт лайнера. Власти страны также запретили сходить с судна в следующем по маршруту порту республики — «Санто-Доминго».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля итальянский круизный лайнер MSC Meraviglia не был принят в двух карибских портах из-за подозрений наличие на его борту людей заразившихся коронавирусом.

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