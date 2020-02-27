Берн, , 23:42 — REGNUM Шесть человек инфицированы вирусом COVID-19 в Швейцарии, пишет 27 февраля Tribune de Genève.

По данным швейцарского минздрава, два человека заболели в Граубюндене и по одному — в Аргау, Женеве, Тичино и Цюрихе. Уточняется, что все эти люди заразились вне Швейцарии.

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Напомним, уханьским коронавирусом в общей сложности заболел 82 781 человек. Вирус распространяется из Китая, однако, много заболевших в европейских странах: среди стран ЕС «лидирует» Италия.

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