Женева, Швейцария, , 20:42 — REGNUM В Женеве из-за коронавируса COVID-19 отменена традиционная выставка элитных часов Watches & Wonders, сообщает 27 февраля пресс-служба оргкомитета.

Выставка Watches & Wonders должна была пройти в Женеве с 25 по 29 апреля 2020 года.

Организаторы подчёркивают, что решение принято для обеспечения защиты здоровья гостей выставки, представителей СМИ, партнеров и участников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии выявлено четыре случая заражения коронавирусом пневмонии COVID-19.

На данный момент в Европе наибольшее число заражений коронавирусом произошло в Италии.

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