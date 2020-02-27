Ухань, Китай, , 16:03 — REGNUM Гражданка Украины Алина Аврамчук, которая в данный момент находится в Ухане, попросила помощи у президента Украины Владимира Зеленского. Видообращение опубликовал 27 февраля telegram-канал Pavlovsky News.

Женщина рассказала, что ей нужно срочно вернуться на Украину, поскольку у неё воспаление почек.

«Я не могу обратиться к медикам, потому что тут врачам не до тебя», — рассказала она.

Алина сообщила, что воспаление почек могло повлиять на температуру в аэропорту, из-за которой её не взяли на украинский самолёт. Тест подтверждает отсутствие у неё симптомов заражения коронавирусом COVID-2019.

«Уважаемый, Владимир Зеленский, мы очень хотим вернуться домой, и, несмотря на то, что первый самолёт уже улетел, мы остались здесь, и мы с нетерпением ждём вашей помощи», — сказала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что правительство не собирается пускать ещё один самолёт для эвакуации граждан, оставшихся в Китае.

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