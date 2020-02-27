Ухань, Китай, 27 февраля 2020, 16:03 — REGNUM Гражданка Украины Алина Аврамчук, которая в данный момент находится в Ухане, попросила помощи у президента Украины Владимира Зеленского. Видообращение опубликовал 27 февраля telegram-канал Pavlovsky News.
Женщина рассказала, что ей нужно срочно вернуться на Украину, поскольку у неё воспаление почек.
Алина сообщила, что воспаление почек могло повлиять на температуру в аэропорту, из-за которой её не взяли на украинский самолёт. Тест подтверждает отсутствие у неё симптомов заражения коронавирусом COVID-2019.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что правительство не собирается пускать ещё один самолёт для эвакуации граждан, оставшихся в Китае.
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