Киев, , 23:44 — REGNUM Власти Украины не рассматривают вопрос об организации дополнительной эвакуации своих граждан из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань. Об этом сообщила 25 февраля министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.

«Было принято решение о выделении средств на эвакуацию граждан из государственного резерва. Мы были проинформированы, что на эти средства будет осуществлена только одна эвакуация», — приводит её слова агентство УНН.

Министр не исключила, что эвакуировать из Китая оставшихся украинских граждан может миссия другой страны. Министерство здравоохранения в настоящее время работает с МИД Украины над тем, чтобы найти иностранные авиаборты, которые могли бы эвакуировать украинцев вместе со своими гражданами, отметила Скалецкая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МИД Украины сообщили, что посольству страны известно о пребывании 39 украинских граждан в китайской провинции Хубэй, желание покинуть Китай выразили шесть из них.

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