Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM Жители Ростовской области всё чаще пытаются обратить внимание властей на состояние дорог в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Ведётся постоянный мониторинг. Выросло количество жалоб на плохие дороги. Это тенденция последнего месяца. До конца апреля надо провести ямочный ремонт во всех муниципалитетах», — обратился к глава глава региона Василий Голубев.

Главам муниципалитетов губернатор порекомендовал заключать контракты, в которых прописаны условия гарантии качества ремонтных работ.

ИА REGNUM напоминает, что в Каменске-Шахтинском 26 февраля маршрутное такси с пассажирами провалилось в глубокую яму на дороге.