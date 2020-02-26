Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Каменске-Шахтинском Ростовской области маршрутное такси с пассажирами провалилось в яму. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 26 февраля.

ЧП произошло на улице Ворошилова в 6:30 мск. Пассажирский микроавтобус Peugeot, курсирующий по городскому маршруту №22, провалился в глубокую яму на дороге. В момент ДТП в маршрутке находились 15 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего. По предварительной информации, травмы получила одна из пассажирок, выходя из транспорта.