Пекин, , 08:44 — REGNUM Число жертв коронавируса в КНР за сутки 26 февраля увеличилось на 29 человек, в результате количество скончавшихся от коронавирусной инфекцией COVID-2019 достигло 2 744 человек. Об этом 27 февраля говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.

Сообщается, что 26 человек скончались от коронавируса в Хубэй и по одному — в Пекине, а также в провинциях Хэйлунцзян и Хэнань.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Китае составило 32 495 человек. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 78 497 человек.

Напомним, за прошедшие сутки число зараженных пневмонией вызванной коронавирусом нового типа в Японии достигло 894 человек. Из их 175 человек заразились вирусом в Японии или же приехали из КНР. Остальные 705 заразившихся — это пассажиры лайнера Diamond Princess.

Читайте также: Жители Франции обеспокоены распространением коронавируса — опрос