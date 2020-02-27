Париж, , 08:32 — REGNUM Согласно опросу Elabe, 52% жителей Франции считают, что страна не готова столкнуться с возможным распространением коронавируса, передает BFM TV.

И наоборот, 47% респондентов говорят, что Франция готова к борьбе с болезнью.

По данным исследования, 57% граждан Франции в возрасте до 50 лет считают, что государство не в состоянии противостоять опасности.

Кроме того, 88% жителей Франции говорят, что могут положиться на исследователей, 87% — на врачей, 84% — на больницы в целом и 72% — на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Обеспокоенность коронавирусом выражают 53% жителей Франции, в том числе «очень обеспокоены» 13%.

Напомним, во Франции зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом, включая одиннадцать случаев исцеления и два случая с летальным исходом.