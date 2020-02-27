Доха, , 01:35 — REGNUM Риск заболевания коронавирусом в Катаре, несмотря на резкое увеличение числа заразившихся в ряде стран региона, остается низким, заявили в правительственном офисе эмирата, 26 февраля передает издание The Peninsula Qatar.

В заявлении отмечается, что в настоящее время на катарской территории заболевших коронавирусом не выявлено и правительство приняло все меры для защиты от инфекции.

Власти Катара призвали граждан не распространять неподтвержденную информацию по коронавирусу, а пользоваться только официальными данными.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 февраля Катар сократит количество авиарейсов в Южную Корею и Иран, а также обратные рейсы.

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