Доха, , 08:50 — REGNUM С 26 февраля национальная авиакомпания Катара Qatar Airways временно прекратит или сократит авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания заменит модель самолета, выполняющего полёты по маршруту Доха — Инчхон, с Boeing 777−300 на Airbus A350−900, а также разрешит подниматься на борт только тем пассажирам, которые летят транзитом через международный аэропорт Хамад.

Все южнокорейские и иранские пассажиры, конечной остановкой которых является Катар, будут помещены на две недели в карантин.

Отмечается, что с 26 февраля по 14 марта Qatar Airways временно приостановит прямые рейсы Доха — Мешхед, Доха — Шираз, Доха — Эсфахан, а также сократит частотность выполнения рейсов по маршруту Доха — Тегеран с 20 до 7 раз в неделю.

Ранее, с 3 февраля по 31 марта катарская авиакомпания приостановила полёты между Дохой и Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу, а до 30 апреля — между Дохой и Ханчжоу, Чэнду и Чунцином.