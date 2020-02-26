Бразилиа, , 17:49 — REGNUM Первый случай заражения вирусом Covid-19 в Бразилии и во всей Латинской Америке подтвердился, пишет 26 февраля Folha de S.Paulo.

Житель Бразилии 21 февраля вернулся из поездки в Италию и через три дня обратился к врачам: у него были взяты анализы, которые 26 февраля подтвердили наличие в крови Covid-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии на сегодняшний день выявлено 511 случаев заражения Covid-19: 12 человек умерли, двое — выздоровели.

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