Болонья, Италия, , 16:14 — REGNUM В среду, 26 февраля, число жертв коронавируса в Италии достигло 12, сообщили местные власти.

В провинции Эмилья-Романья (Болонья) скончался 70-летний гражданин, постоянно проживающий в Ломбардии (Милан). Медики отметили, что он ранее страдал от «значительных» патологий.

Также в среду стало известно о том, что коронавирусом заразились четверо несовершеннолетних граждан — в возрасте от 4 до 15 лет.

По данным властей на 14:00 местного времени среды, от коронавируса в Италии умерло 12 человек, общее число заболевших — 374. Центром распространения вируса является северный регион Ломбардия (Милан), однако заболевшие есть уже в половине (10 из 21) регионов страны.