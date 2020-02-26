Москва, , 10:26 — REGNUM Эксперты Роскачества приступили к исследованию слаймов — игрушек из вязкого желеобразного материала. Около 20 образцов слаймов проверят на содержание токсичных веществ, сообщает 26 февраля пресс-служба организации.

«Одна из основных задач — оценить состав слаймов и тем самым проверить их безопасность», — отметили в Роскачестве.

Тестам подвергнут слаймы российского и зарубежного производства, их закупят в крупных магазинах игрушек и в интернет-магазинах. Специалисты проверят примерно 50 показателей, в том числе содержание в игрушках формальдегида, этилового и изопропилового спирта, фенолов и других веществ.

Ранее слаймы исследовали в Великобритании. Оказалось, что более 40% продукции не соответствовало стандарту Евросоюза по безопасности игрушек. Итоги своего исследования Роскачество представит к 1 июня.

Впервые слаймы выпустила американская компания Mattel в 1976 году. В России эту игрушку также называют «лизун».

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