Женева, Швейцария, , 16:32 — REGNUM Вспышки коронавируса COVID-2019 угрожают большому числу стран мира, 25 февраля сообщает пресс-центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, выступая на брифинге в Женеве, заявил, что вирус «буквально стучится в двери» многих стран, и уже вызвал серьезные проблемы за пределами Китая.

Линдмайер сообщил, что чиновники ВОЗ в ближайшее время планируют провести специальную встречу в Риме, чтобы обсудить вспышку уханьского коронавируса на севере европейской страны.

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