Рим, , 16:26 — REGNUM Случаев заражения коронавирусом у граждан РФ на территории Италии не зафиксировано. Об этом сообщает посольство России в Италии на своей странице в Facebook.

«С учётом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно — в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении.

В случае обнаружения у уже находящихся в Италии российских граждан симптомов коронавируса рекомендуется незамедлительно обращаться в экстренные службы для проведения оперативной диагностики.

Также в посольстве предупредили о возможности задержек в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически в половине итальянских регионов зафиксированы случаи заражения коронавирусом.