Москва, , 14:35 — REGNUM В России после новогодних праздников население стало экономить на продуктах питания. Так, в январе 2020 года средний чек за один поход в магазин по сравнению с декабрём прошлого года уменьшился на 10,9% и составил 552 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

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Снижение среднего чека отмечено во всех федеральных округах страны. Значительнее всего сокращение затрат на покупки произошло в Сибирском федеральном округе, сообщает РИА Новости. Здесь этот показатель упал на 13,3% по сравнению с декабрём — до 470 рублей. Меньше всего в Уральском округе — на 8,7% (до 590 рублей).

Отмечается, что за год размер среднего чека также сократился, однако менее значительно — на 7,3 рубля, или 1,3%.

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Эксперты объясняют такое снижение, прежде всего, сезонным фактором — высокой базой декабря.

«При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров», — добавили в холдинге.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным холдинга «Ромир», в последнюю неделю перед Новым годом повседневные расходы жителей России значительно выросли. Среднестатистическая семья в среднем потратила 5 тыс. 520 рублей, рост составил 10,4%.