Москва, , 13:02 — REGNUM В последнюю неделю перед Новым годом повседневные расходы жителей России значительно выросли. Среднестатистическая семья в среднем потратила 5 тыс. 520 руб., рост на 10,4%, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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С 23 по 29 декабря в среднем семьёй было потрачено на 522 рубля больше, чем неделей ранее. Расходы оказались выше на 1124 руб. (25,6%), чем среднее значение недельных расходов за год.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы граждан РФ в предновогоднюю неделю снизились на 78 руб. или на 1,4%.

В конце декабря 2019 года опрошены 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ноябре 2019 вырос средний чек вырос на 595 рублей, что на 37 рублей больше показателя в октябре (рост на 6,6%).

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