Москва, , 10:35 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. В ноябре 1941 году в возрасте 17 лет добровольно вступил в ряды Красной армии.

С августа 1942 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Ленинграда. На войне был дважды ранен.

В 1946 году Язов окончил курсы усовершенствования офицеров пехоты Красной армии, в том же году назначен командиром стрелковой роты. После окончания в 1956 году Военной академии им. Фрунзе назначен командиром мотострелкового батальона. В 1961 году Язова назначили командиром 400-го мотострелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии.

После окончания Военной академии Генштаба в 1967 году в звании генерал-майора назначен командиром 122 гвардейской мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа. С 1984 года — командующий четвертой армией. С 1984 года командовал войсками Дальневосточного военного округа.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 30 мая 1987 года назначен министром обороны СССР. 28 апреля 1990 года президент СССР Михаил Горбачев присвоил Язову звание маршала Советского Союза.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, кому было присвоено воинское звание маршал СССР. В 2014 году президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Язову орден Александра Невского.

Читайте также: Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов — трансляция

Читайте развитие сюжета: Зюганов: Язов до последнего пытался спасти державу